Последнее обновление: 08.10.2018 10:14

Турция отказалась от кредитов МВФ

Турция больше не намерена пользоваться кредитами Международного валютного фонда, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы закрыли страницу кредитов МВФ, чтобы больше никогда ее не открывать", — сказал он, выступая в городе Кызылджахамам перед активистами правящей Партии справедливости и развития.

Это заявление турецкий лидер сделал на фоне обострившихся в последнее время отношений с Вашингтоном, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, которого турецкие власти задержали еще в 2016 году. США ввели санкции против главы турецкого Минюста Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 и 50 процентов соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров (в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты) на общую сумму в 533 миллиона долларов.

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