Белорусский ритейлер Евроторг планирует объявить о размещении акций в Лондоне

Крупнейший белорусский ритейлер Евроторг объявил в четверг о планах разместить акции на Лондонской бирже LSE в форме глобальных депозитарных расписок, объем привлечения может достичь $200 миллионов.

Предполагается, что объявление о размещении может быть сделано в районе 11 октября.

Компания говорит, что намерена использовать полученные деньги для частичного погашения валютного долга. При этом основные акционеры сохранят контроль над компанией после размещения.

Глобальными координаторами размещения выступят Credit Suisse и JP Morgan. Bank of America Merrill Lynch, Renaissance Capital, Sova Capital, UBS и WOOD & Company выступают как букраннеры.

“Это объявление следует за успешным выпуском еврооблигаций в октябре 2017 года, когда мы открыли рынок международного капитала для белорусских компаний”, - сказал генеральный директор Андрей Зубков, слова которого цитирует пресс-релиз.