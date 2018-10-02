Турция выдала ордера на арест 417 подозреваемых в причастности к отмыванию денег

Турецкие прокуроры выдали ордера на задержание 417 подозреваемых в рамках расследования по делу об отмывании денег в связи с переводом около 2,5 миллиарда лир ($419 миллионов) на зарубежные банковские счета, сообщил во вторник телеканал CNN Turk.

По информации телеканала, полицейские провели обыски в Стамбуле и провинциальных населенных пунктах, задержано множество подозреваемых.

Полиция и судебные органы не были немедленно доступны для комментариев.

Расследование проводится в отношении тех граждан, которые “подрывают экономическую и финансовую безопасность Турецкой Республики”, сообщил телеканал.

По данным CNN Turk, подозреваемые получали комиссионные за перевод денег на 28.088 счетов за рубежом и речь идет о счетах иранцев в США.