Последнее обновление: 02.10.2018 13:42

Мадуро заявил о запуске национального блокчейна криптовалюты "петро"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна запускает национальный блокчейн криптовалюты "петро".

"Сегодня (в понедельник) начинается новый этап, мы запускаем национальный венесуэльский блокчейн, который будет иметь свой центр в Венесуэле и развиваться национальными профессионалами и учеными, на этом будет основан весь план развития "петро" на 10 лет", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, с понедельника запускаются все механизмы, чтобы любой венесуэлец мог зарегистрироваться и участвовать в программе "петро", купив ее за конвертируемую валюту. "А с 5 ноября "петро" станет продаваться за суверенные боливары", — отметил Мадуро.

Он сообщил, что в понедельник были отмечены атаки из США, Франции и Колумбии на сайт "петро" с целью помешать началу ее оборота.

Также Мадуро лично продемонстрировал на своем телефоне электронный кошелек, подключенный к "петро", призвав всех желающих зарегистрироваться в этой системе. По его словам, шесть крупных международных домов, занимающихся криптовалютами, будут продвигать "петро".

Мадуро в прямом эфире подписал также новые правила по обороту венесуэльской "петро" с формулой ее баланса и обмена.

"Петро" была выпущена в оборот с 20 февраля, это первая криптовалюта, обеспеченная нефтью. Таким образом, Венесуэла сама стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Ранее Мадуро определил стоимость одного "петро" в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).

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