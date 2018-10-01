Астана получит компенсацию в $1 миллиард от акционеров Карачаганака

Казахстан урегулировал спор с акционерами Карачаганака, консорциум выплатит республике больше 1 миллиарда долларов и предоставит заём сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере 1 миллиарда долларов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республике.

Карачаганакское газоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в мире, разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Eni и Shell являются совместными операторами Карачаганакского месторождения, и обе компании имеют равные доли участия — по 29,25%. Американской Chevron и российскому "Лукойлу" принадлежат 18% и 13,5% соответственно. С 1 июля 2012 года в состав совместного предприятия вошла национальная компания "Казмунайгаз", доля которой в проекте составляет 10%.

Минэнерго Казахстана ранее сообщало, что между республикой и участниками Карачаганакского проекта существуют разногласия, связанные с калькуляцией доли по разделу продукции. Глава ведомства Канат Бозумбаев заявлял, что согласно подписанному меморандуму переговоры по этому вопросу должны были завершиться 1 сентября 2017 года. Позже они несколько раз продлевались.

"Сегодня правительство Республики Казахстан в лице министерства энергетики, министерства финансов и полномочного органа — ТОО "PSA", а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Eni, Shell, Chevron, "Лукойл" и "КазМунайГаз" консорциум) достигли принципиальных договоренностей по дружественному урегулированию спора по индексу объективности", - говорится в сообщении министерства.

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин на форуме Армия-2018

"Стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования: консорциум выплатит республике денежную компенсацию в размере 1,111 миллиарда долларов, будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около 415 миллионов долларов до 2037 года при цене 80 долларов за баррель, консорциум предоставит республике долгосрочный заём сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере 1 миллиарда долларов либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около 200 миллионов долларов", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что "совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для республики свыше 1,7 миллиарда долларов, из которых в ближайшие годы государство получит около 1,3 миллиарда".