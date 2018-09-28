ЕС выделит 1 млрд евро на создание суперкомпьютеров

Совет Европейского союза поддержал планы Еврокомиссии инвестировать 1 млрд евро совместно с государствами-членами на европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру. Об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Отмечается, что сегодня Совет по конкурентоспособности постановил создать Европейское совместное предприятие высокопроизводительной вычислительной техники (EuroHPC). Цель этой юридической и финансовой структуры – построить за ресурсы 25 европейский стран новую суперкомпьютерную инфраструктуру данных.

Эта структура предоставит европейским государственным и частным пользователям более широкий доступ к суперкомпьютерам, которые необходимы для поддержки конкурентоспособности и инноваций, отметили в Еврокомиссии.

"Данные - это материал нашей цифровой экономики. Нам нужны суперкомпьютеры для их обработки, развития искусственного интеллекта и поиска решений сложных вопросов в областях здравоохранения и безопасности", - заявил заместитель председателя Европейской комиссии Андрус Ансип.

Поскольку промышленный сектор сейчас потребляет более 33% всех вычислительных мощностей, а производит только 5%, создание EuroHPC будет важным для дальнейшего развития независимости и конкурентоспособности в области экономики, отметили в ЕК.

Ожидается, что EuroHPC будет создано в ноябре 2018 года и будет действовать до конца 2026-го.

Также бюджет предприятия будет дополнительно финансироваться частными партнерами на сумму более 400 млн евро.