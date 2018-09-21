Последнее обновление: 21.09.2018 11:12

МВФ назвал переговоры с Украиной конструктивными

Миссия Международного валютного фонда имела конструктивные дискуссии с властью Украины, а также готова продолжить обсуждение возможной финансовой помощи стране. Об этом по итогам работы миссии заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщили в Представительстве МВФ в Украине.

"За последние недели миссия МВФ имела конструктивные дискуссии с властью Украины по вопросам политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и рост, а также возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Соответствующие обсуждения продолжаются", - сказал представитель МВФ.

С 6 по 19 сентября 2018 года миссия Международного валютного фонда посетила Киев по просьбе украинской власти. По словам Люнгмана, целью визита стало обсуждение последних экономических событий и экономической политики. Обсуждались дальнейшие шаги сотрудничества, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение устойчивого роста экономики.

В четверг, 20 сентября, директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс заявил, что в МВФ пока воздерживаются от прямых комментариев по поводу возможного изменения процедуры кредитования Украины с действующей программы EFF (расширенного финансирования) на Stand-by, подчеркивая, что диалог с Киевом продолжается.

Четырехлетняя программа EFF (Extended Fund Facility) была утверждена МВФ для Украины в марте 2015 года. Она предусматривала выделение около 17,5 млрд долл. и содержала при этом конкретные условия для финансирования. Ее действие ограничено временными рамками - до марта 2019 года.

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