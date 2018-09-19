Глава Danske Bank ушел в отставку из-за скандала об отмывании денег

Глава Danske Bank Томас Борген в среду ушел в отставку на фоне расследования об отмывании денег через эстонское подразделение.

“Очевидно, что Danske Bank не сумел выполнить свои обязанности в случае с возможным отмыванием денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом”, - говорится в заявлении Боргена.

Danske Bank в среду обнародовал итоги собственного расследования, на основании которого пришел к выводу, что Борген, председатель совета директоров Оле Андерсен и совет директоров “не нарушили свои правовые обязательства по отношению к Danske Bank”. Андерсен сказал, что рассматривал вопрос о своей отставке, однако совет директоров попросил его продолжить работу.

В то же время банк принял меры в отношении нескольких сотрудников.

“Мы приняли ряд мер против нынешних и бывших сотрудников... речь в том числе идет о предупреждениях, увольнениях, лишении бонусов и уведомлении властей”, - сообщил банк.

Danske не смог точно определить объем подозрительных транзакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР. Общий объем осуществленных через подразделение трансграничных сделок составил около 200 миллиардов евро ($234 миллиарда).

В докладе банка говорится, что Danske не сумел принять надлежащие меры в 2007 году, когда подвергся критике эстонского регулятора и получил информацию от регулятора Дании, указавшую на “преступную деятельность в чистом виде, включая отмывание денег” на сумму “несколько миллиардов рублей ежемесячно”.

Danske также признал, что в начале 2014 года не проверил должным образом информацию от неназванного осведомителя о проблемах в эстонском подразделении и не уведомил совет директоров.

Хотя банк принял меры для контроля за эстонской “дочкой” в 2014 году, этого было недостаточно, говорится в докладе.

Danske также понизил прогноз годовой чистой прибыли до 16-17 миллиардов датских крон с 18-20 миллиардов.

Управление финансового надзора Эстонии (FSA) сообщило, что доклад указывает на серьезные недостатки в организации работы Danske.

“Мы внимательно проанализируем доклад и совместно с датским финансовым регулятором решим, какими будут дальнейшие действия”, - сообщил председатель эстонского регулятора Килвар Кесслер.

Акции Danske за прошедшие полгода потеряли треть рыночной стоимости из-за тревог инвесторов о возможном расследовании властей США и штрафах, к которым оно может привести. В среду, после публикации доклада, бумаги банка упали на 5 процентов.