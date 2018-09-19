Бельгийская Валлония выделила миллион евро на борьбу с африканской чумой свиней

В Бельгии, после обнаружения нескольких случаевафриканской чумы свиней, регион Валлония потратит один миллион евро на борьбу с этим смертельным для животных заболеванием.

Деньги выделяются на "технические и логистические меры", сообщили в среду, 19 сентября, власти региона, включающего пять преимущественно франкоязычных провинций Бельгии.

В провинции Люксембург в юго-восточной части страны закрыт лесной массив площадью 63 тысячи гектаров. Власти также возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Вирус африканской чумы свиней проник в Бельгию, судя по всему, из Восточной Европы, где от этого заболевания пострадал уже целый ряд стран, заявил представитель Объединения бельгийской мясной промышленности.

Экспорт свинины из Бельгии уже прекратили Китай, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Мексика и Беларусь. Бельгия ежегодно экспортирует 730 тысяч тонн свинины - почти столько же, сколько Франция. Главным покупателем этой продукции является Китай. В Бельгии 13 сентября были зафиксированы два случая АЧС у диких кабанов. С тех пор было подтверждено пять случаев этого заболевания.

В Германии глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид предупредил о "катастрофических экономических последствиях" для фермеров.

"Немецкие свиноводы и так уже испытывают серьезные трудности, АЧС может нанести им еще более чувствительный удар, в результате чего 2018 год может стать годом решающих структурных изменений", - заявил он в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в среду, 19 сентября.