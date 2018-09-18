ЕС готов полностью финансировать проекты стран Трехморья

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил во вторник, что ЕС окажет финансовую поддержку всем проектам, инициативам и идеям стран Трехморья.

Саммит Трехморья (сотрудничества стран Черного, Балтийского и Адриатического морей) проходит в Румынии 17-18 сентября. В рамках саммита проводится первый деловой форум стран Трехморья, в котором принимают участие более 600 предпринимателей из 12 государств региона, США и других стран.

"Мы поддерживаем все проекты, все утвержденные инициативы и идеи. Мы хотим предоставить вам необходимые финансовые средства; финансовые возможности, которыми обладает ЕС, будут в вашем распоряжении", - заявил Юнкер на саммите Трехморья.

Глава ЕК отметил, что Евросоюз готов выделять деньги на развитие инфраструктуры, энергетику и природный газ, а также на другие инвестиционные проекты.

"ЕС инвестировал 150 миллиардов евро в зону между Адриатическим и Черным морями, надо получать от этого прибыль. Еще 2,5 миллиарда евро были выделены только на инфраструктуру, в частности, в этой зоне", - отметил Юнкер.

Он подчеркнул, что при этом "абсолютно необходимо" соблюдение статуса правовых государств, иначе инвестиции не будут иметь никакого смысла.