Украина получит 1 миллиард евро кредита от Европейского Союза

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий подписали кредитное соглашение относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1 миллиард евро.

"В ближайшее время Министерство финансов совместно с Министерством иностранных дел внесет предложение президенту о необходимости безотлагательного представления на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации этих договоров", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Транши макрофинансовой помощи в рамках этих договоренностей будут распределены равномерно, по 500 млн евро каждый.

При этом ожидается, что первый транш поступит в Украину осенью этого года после завершения cторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

Второй транш должен поступить весной 2019 года по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

По словам Маркаровой, предоставленная в рамках трех предыдущих программ макрофинансовая помощь ЕС в размере 2,81 млрд евро имела как стабилизирующий эффект для финансовой системы государства, так и стала средством интенсификации реформ в Украине, а подписание сегодня Меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения является чрезвычайно важным шагом для поддержания макроэкономической стабильности.

В рамках сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, сторонами в 2014-2017 годах было реализовано три программы макрофинансовой помощи Европейского Союза.

По результатам проведения соответствующего комплекса мер, Украина получила 2,81 млрд евро: 1,36 млрд евро в 2014 году; 850 млн евро в 2015 году и 600 млн евро в 2017 году.