Власти Британии хотят усилить борьбу с подозрительными доходами россиян

Власти Великобритании намерены усилить борьбу с капиталом подозрительного происхождения россиян и граждан других стран мира, сказал в интервью газете Financial Times руководитель подразделения Национального криминального агентства Британии (National Crime Agency, NCA) по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун.

По его словам, ведомство планирует увеличить использование ордеров на арест капитала неустановленного происхождения, чтобы заморозить такие активы в Великобритании. "Обращаем ли мы внимание на возможные российские цели? Конечно, да. Мы проверяем дорогостоящие российские активы в Великобритании и выясняем, следует ли обращаться в суд и предъявлять основания для получения ордера на арест капитала неустановленного происхождения в их отношении", — сказал Тун.

При этом он добавил, что ведомство обращает внимание на источники капитала у выходцев из других государств, в том числе из стран бывшего СССР, а также Африки и Азии.

В январе в Великобритании вступил в силу закон о "криминальных финансах" (Criminal Finances Act), благодаря которому британские госорганы получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.