Последнее обновление: 11.09.2018 10:37

РФ и Китай объявили о создании венчурного фонда с капиталом $100 млн

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и китайская Tus-Holdings сообщили о создании Российско-китайского венчурного фонда, призванного усилить научно-техническое и инновационное взаимодействие РФ и Китая, с первоначальным капиталом $100 миллионов.

“Новый фонд сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в высокотехнологичных сегментах российской экономики с потенциалом последующего развития на рынках Китая”, - говорится в заявлении РКИФ.

Стороны также сообщили о подготовке проекта научно-технологического парка “Тушино” в сотрудничестве с другими инвесторами, совокупный объем инвестиций составит более 90 миллиардов рублей.

“РКИФ и TUS-Holdings рассматривают возможность реализации еще одного схожего проекта − строительства Российско-китайского инновационного парка на территории Инновационного центра “Сколково” для привлечения ведущих китайских и российских высокотехнологичных компаний в качестве арендаторов”, - говорится в заявлении РКИФ.

Согласно сообщению, совокупный объем инвестиций в этот проект составит более $100 миллионов.

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