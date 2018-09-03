Последнее обновление: 03.09.2018 16:42

Китай обещает Африке инвестиции на 60 млрд долларов

Китай намерен инвестировать в страны Африки 60 млрд долларов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Пекине на церемонии открытия Форума сотрудничества Китая и Африки (FOCAC-2018).

По словам китайского лидера, не менее 10 млрд долларов будут выделены уже в ближайшие три года. Речь идет о межправительственной помощи, инвестициях, капиталовложениях и кредитах. В частности, предусмотрено, что 15 млрд долларов из общей суммы будет выделено в качестве помощи и беспроцентных кредитов.

Председатель КНР сообщил также, что Пекин намерен предоставить странам Африки дополнительно 1 млрд юаней (примерно 146 млн долларов) в качестве материальной помощи развитию сельского хозяйства на континенте. Кроме того, в Африку будут направлены 500 высококвалифицированных китайских специалистов в сфере сельского хозяйства для развития агросектора.

В двухдневном форуме в Пекине участвуют лидеры многих африканских государств. Выступая за несколько часов до начала его работы на встрече с ведущими африканскими политиками и бизнесменами, Си Цзиньпин подчеркнул, что китайские инвестиции в Африку не связаны с какими-либо политическими условиями и обязательствами.

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