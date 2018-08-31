Последнее обновление: 31.08.2018 14:46

ЕС выделил средства пострадавшим от наплыва венесуэльских мигрантов странам

Евросоюз выделил 35 миллионов евро в качестве помощи южноамериканским странам, наиболее пострадавшим от миграционного кризиса в Венесуэле, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, который находится с визитом в Колумбии.

"Сегодня в Брюсселе было решено, что ЕС предоставит в распоряжение южноамериканского региона 35 миллионов евро для противостояния миграционному кризису", - приводит слова Санчеса агентство EFE.

Санчес, встречавшийся в Боготе с президентом Колумбии Иваном Дуке, особо отметил поддержку и солидарность правительства Испании с колумбийским народом, принявшим "более миллиона венесуэльцев", пишет местная газета Universal. Отмечается, что Колумбия получит львиную долю выделенной помощи как страна, в наибольшей степени пострадавшая от наплыва мигрантов.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек. Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

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