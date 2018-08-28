Власти Южной Кореи запросили увеличение военного бюджета

Правительство Южной Кореи запросило увеличить военный бюджет страны на 8,2% в 2019 году в сумме 46,7 триллиона южнокорейских вон (42 миллиарда долларов), говорится в распространенном во вторник сообщении Министерства обороны страны.

Увеличение затрат на военные нужды власти в Южной Корее планируют, несмотря на потепление с начала нынешнего года отношений Сеула и Пхеньяна.

"Основа стратегии президента (Южной Кореи) Мун Чжэ Ина в области безопасности, предусматривающей "мир через силу", состоит в достижении денуклеаризации и построения мира на Корейском полуострове путем диалога в сложной обстановке в плане безопасности", - говорится в сообщении министерства.

Ведомство также подчеркивает "неопределенность" этой обстановки в последнее время и "необходимость построения способных эффективно реагировать на нее мощных вооруженных сил", проведения военной реформы, чем и объясняется запрос в Национальное собрание на значительное увеличение затрат на оборону.

Дело в том, что 8,2% это почти в два раза больше ежегодного роста военных затрат в Южной Корее в период с 2010 по 2017 годы.

Проект военного бюджета будет представлен в парламенте страны 31 августа.