Китайские производители оборудования для майнинга планируют IPO в Гонконге

Три компании из числа крупнейших в мире производителей оборудования для майнинга биткоинов планируют привлечь миллиарды долларов в результате первичного публичного размещения акций в Гонконге, несмотря на отчеты других компаний о падении спроса на микросхемы, необходимые для производства биткоинов, и снижение стоимости криптовалюты в два раза.

Стремительный рост стоимости криптовалют в прошлом году спровоцировал подъем спроса на микросхемы для майнинга и развитие “майнинговых ферм” - оборудования для создания биткоинов путем решения сложных математических задач.

Однако производитель микросхем Nvidia Corp сообщил в августе, что продажи майнерам во втором квартале составили лишь $18 миллионов по сравнению с прогнозом аналитиков, ожидавших показатель в размере $100 миллионов.

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс сказала, что не ждет “никакого вклада” в рост выручки со стороны криптовалют в ближайшие месяцы.

Ситуация с Nvidia стала поводом для опасений относительно грядущих IPO трех китайских производителей оборудования для майнинга биткоинов: Bitmain, Canaan Inc и Ebang International Holdings.

Компании разрабатывают высокотехнологичные компьютерные микросхемы для майнинга криптовалют, в частности биткоинов, и продают оборудование, содержащее эти микросхемы.

Текущая стоимость биткоина составляет $6.699, что на 64 процента ниже пиковой отметки $18.690, достигнутой в декабре 2017 года.

“На фоне снижения стоимости биткоина снижается прибыльность самого майнинга, что приводит к уменьшению спроса на микросхемы для майнинга”, - считает консультант компании Kapronssia Ван Лэйлэй.

Беспокойство вызывает не только стоимость биткоина. Источники, знакомые с планами компаний относительно IPO, сказали, что дополнительным поводом для опасений является внимание регуляторов и нестабильные результаты IPO в Гонконге в текущем году.

Canaan и Ebang объявили о планах разместить акции в Гонконге в мае и июне соответственно, тогда как Bitmain представит план касательно IPO в сентябре, намереваясь привлечь как минимум $3 миллиарда, сказали источники, близкие к сделке.

По словам источников, Ebang рассчитывает привлечь до $1 миллиарда, а Canaan планирует выручить как минимум $400 миллионов.

Bitmain, Canaan и Ebang не ответили на запросы о комментариях. Представитель Гонконгской фондовой биржи отказался от комментариев.