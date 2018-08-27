Первый банк Украины начал использовать технологию SWIFT gpi

Ощадбанк первым в Украине начал использовать для удобства клиентов глобальную технологию SWIFT global payments innovation (глобальная платежная инновация) при трансграничных расчетах. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Согласно сообщению, эта технология позволяет сделать международные расчеты более быстрыми и прозрачным. "Приложение gpi Tracker позволяет отслеживать международные платежи в режиме онлайн. Почти половина gpi-платежей зачисляются в течение 30 минут, и почти 100% платежей - в течение 24 часов", - уточнили в Ощадбанке.

Отмечается, что к сервису подключилось уже более 180 финансовых учреждений по всему миру. "Более $100 млрд с помощью SWIFT gpi ежедневно отправляется из более чем 450 международных платежных коридоров. Сегодня уже 79% банков-корреспондентов Ощадбанка пользуются gpi. 73% международных переводов из Ощадбанка направляются через банки-корреспонденты, подключенные к gpi. Прогнозируется, что до конца 2020 года SWIFT gpi станет стандартом для всех трансграничных платежей", - говорится в сообщении.

По словам регионального менеджера SWIFT в Центральной Европе Илона Пуна, внедрение SWIFT gpi в работу Ощадбанка был реализован всего за 4 месяца.

В настоящее время Ощадбанк совместно с компанией SWIFT работает над новым этапом развития gpi, в частности над услугой приостановления и отзыва платежа и передачей информации по всему маршруту платежа до конечного бенефициара без дополнительных комиссий.