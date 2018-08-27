Глава МИД Германии заявил о начале работ по созданию аналога SWIFT в Европе

Работа над предложениями о создании независимых платежных систем в Европе уже начата, но это будет непросто, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов во внешнеполитическом ведомстве в Берлине.

"Мы должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической и финансовой политике. Это будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о (…) платежных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, создании европейского валютного фонда", - сказал министр.