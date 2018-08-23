Последнее обновление: 23.08.2018 15:37

Volkswagen инвестирует $4 млрд в цифровой бизнес, разработку ПО

Volkswagen к 2025 году инвестирует 3,5 миллиарда евро ($4 миллиарда) в создание цифрового бизнеса и продукции, в том числе облачной платформы для связи автомобилей и клиентов и предоставления таких услуг, как каршеринг.

Немецкий автопроизводитель сообщил в четверг, что работает над созданием новой операционной системы под названием vw.OS, которую с 2020 года начнет использовать в электромобилях бренда Volkswagen.

У автомобилей будет совершенно новая электронная архитектура, призванная упростить функции автономного вождения, сообщила Volkswagen.

Новая операционная система будет связывать различные сенсоры, в результате чего данные, собранные парковочным сенсором, можно будет связать с рулевым управлением, тормозами и картами высокой четкости, и автомобиль сможет самостоятельно парковаться, как только находящаяся в нем камера обнаружит свободное парковочное место.

Volkswagen также сообщила, что во втором квартале 2019 года запустит каршеринговый сервис We Share в Берлине, автопарк которого будет насчитывать 2.000 электромобилей.

В будущем We Share придет на другие ключевые европейские рынки компании и в ряд городов США и Канады, сообщил автопроизводитель.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование