ЕК одобрила выделение финансовой помощи Ирану в размере €18 млн

Европейская комиссия утвердила в четверг первую серию проектов стоимостью 18 млн евро, из которых 8 млн евро предназначены для частного сектора с целью поддержать устойчивое экономическое и социальное развитие Ирана.

"Сотрудничество получило развитие в многочисленных секторах с тех пор, как отношения между ЕС и Ираном были перезапущены в результате соглашения по иранскому атому. Мы решительно настроены продолжать его, и этот новый комплекс мер призван углубить экономические и секторальные отношения в областях, которые принесут непосредственную пользу нашим гражданам", - заявила в связи с этим решением ЕК глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Согласно материалам Еврокомиссии, одобренные в Брюсселе проекты являются первыми из более обширных мер ЕС для Ирана на 50 млн евро, предназначенных помочь стране ответить на экономические и социальные вызовы. Эти меры планируются в рамках возобновленных сотрудничества и диалога между Евросоюзом и Ираном после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Проекты для частного сектора включают выделение помощи иранским малым и средним предприятиям и техническое содействие иранской организации по развитию торговли.

Первые 18 млн евро, кроме того, предназначены для технического содействия в области решения задач охраны окружающей среды (8 млн) и помощи в предупреждении и решении проблем, связанных с наркоманией (2 млн).