В Credit Suisse опровергли информацию о заморозке российских счетов

Российские счета не заморожены, произошла реклассификация активов, никаких потерь не произошло, и клиенты, которые не находятся под санкциями, не пострадали, заявила РИА Новости представитель швейцарского банка Credit Suisse Анна Секстон.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на данные со счетов, сообщило, что второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США.

"Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами, когда привержен выполнению санкций, в том числе, в отношении России. Вслед за недавними санкциями США и введенными регулятором ограничениями, Credit Suisse реклассифицировал некоторые затронутые активы из активов под управлением в активы под хранением. Эта реклассификация не означает заморозку активов", - сказала она.

По словам представителя банка, российские клиенты, которые не находятся под санкциями США, не пострадали от произведенных манипуляций.

"Клиенты, не находящиеся под санкциями, не пострадали из-за реклассификации. Это также не вылилось в какие-либо финансовые потери. Мы остаемся привержены (сотрудничеству) России и продолжаем следить за развитием ситуации", - добавила Секстон.