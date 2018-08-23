Последнее обновление: 23.08.2018 15:00

Credit Suisse заморозил $5 млрд российских денег из-за санкций США

Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, заморозил около 5 миллиардов швейцарских франков ($5 миллиардов) на счетах, связанных с Россией, чтобы не попасть под санкции США, следует из документов банка.

Этот шаг Credit Suisse, который был владельцем самолета, арендованного российским бизнесменом Олегом Дерипаской, и до санкций предоставлял займы российскому олигарху Виктору Вексельбергу, свидетельствует о том, насколько банки опасаются сотрудничать с российскими физическими и юридическими лицами, в отношении которых США ввели санкции.

Российская элита в результате подобных мер может лишиться одного из важных направлений финансовых потоков, а также “безопасной гавани” для миллиардов рублей на своих счетах.

“Credit Suisse работает с международными регулирующими органами, где бы банк ни осуществлял свою деятельность, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, касающихся России”, - сказала представитель банка. Она не уточнила, кому принадлежали замороженные средства.

В апреле министерство финансов объявило об очередном расширении санкций против России с целью наказать Москву за аннексию Крыма, участие в войне в Сирии и “попытку подорвать западные демократии”.

Ранее в августе члены Конгресса США призвали к ужесточению ограничительных мер, подготовив новый законопроект о санкциях, призванный, по их словам, усилить давление на Россию.

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