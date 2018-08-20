Саудовский суверенный фонд может инвестировать в конкурента Tesla - источники

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), который, по словам Илона Маска, мог помочь Tesla Inc уйти с биржи, ведет переговоры с его конкурентом - Lucid Motors Inc, сообщили знакомые с ситуацией источники в воскресенье.

Потенциальное вложение PIF подчеркивает интерес королевства к индустрии электромобилей в качестве варианта для диверсификации своих инвестиций.

Согласно договорю о намерениях, фонд может инвестировать в Lucid Motors более $1 миллиарда и приобрести в компании контрольный пакет, сообщили источники на условиях анонимности. Первоначальный объем инвестиций составит $500 миллионов, остальная сумма будет разбита на два транша, судьба которых будет зависеть от достижения компанией определенных показателей производства, сообщил один из источников.

Ранее в этом месяце глава Tesla Илон Маск потряс финансовые рынки сообщением о том, что он рассматривает вариант делистинга. Позже он сообщил, что необходимое финансирование этой идеи может обеспечить суверенный фонд Саудовской Аравии.

Тем не менее переговоры между фондом и Lucid Motors могут не завершиться заключением сделки, предупредили источники.

Саудовский фонд и Lucid Motors не предоставили оперативный комментарий.

Lucid Motors была основана в 2007 году бывшим вице-президентом и членом совета директоров Tesla Бернардом Це. Изначально компания называлась Atieva. На данный момент Lucid Motors не выпускает электрокары, однако в 2016 году она анонсировала прототип седана класса “люкс” Lucid Air и планирует начать его производство в конце 2018 года.