ЦБ Катара и Турции заключили соглашение о валютном свопе

Центробанки Катара и Турции подписали соглашение о валютном свопе для обеспечения ликвидности и поддержки финансовой стабильности, сообщил ЦБ Катара в воскресенье, спустя несколько дней после того, как эмират пообещал инвестировать в Турцию $15 миллиардов.

Соглашение, подписанное главами двух центробанков в пятницу, обеспечит странам доступ к ликвидности в валютах друг друга, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦБ Катара.

Эмир Катара в августе одобрил пакет экономических проектов, инвестиций и вкладов для Турции, поддержав лиру, которая резко снизилась из-за беспокойства о влиянии турецкого президента Тайипа Эрдогана на денежно-кредитную политику и усиления противоречий Анкары и Вашингтона.