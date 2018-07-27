ООН испытывает финансовые проблемы из-за недоплаты странами членских взносов

Организация Объединенных Наций испытывает финансовые затруднения в связи с недоплатой государствами членских взносов в ее бюджет. "Наши наличные резервы еще никогда не были столь низки в такое раннее время года", - описал положение дел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании к членам организации.

По словам Гутерриша, на конец июня текущего года в бюджете ООН наблюдалась нехватка $139 млн, сообщает "Немецкая волна". Организация такого уровня как ООН не может оказываться под угрозой банкротства, предупредил генсек, призвав доплатить недостающие взносы.

Из 193 государств, входящих в ООН, к июлю свои взносы выплатили лишь 112, при этом крупнейший донор США, на долю которого приходится около 22% бюджета ООН, пока не перевел необходимые средства. ФРГ же, наоборот, входит в список стран, заплативших взносы. Помимо США и ФРГ, в число крупнейших доноров входят Япония и Китай.

Бюджет ООН на 2018-2019 годы на сумму около $5,4 млрд был одобрен на Генеральной ассамблее в декабре 2017 года. В эту сумму не входят деньги, которые ООН тратит на миротворческие операции - этот бюджет составляет примерно $6,7 млрд на 2018-2019 годы.

Ранее, в апреле 2017 года, президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет ООН должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения.