Власти Беларуси определились со стоимостью призов для победителей конкурсов Армейских международных игр

Постановлением Совмина №566 от 25.07.2018 установлена стоимость призов для победителей (призеров) конкурсов Армейских международных игр, проводимых на территории Беларуси.

В частности, стоимость призов, вручаемых по итогам этапов конкурсов: победителю и обладателю диплома I степени, – до 40 базовых величин; призеру и обладателю диплома II степени, – до 30 базовых величин; призеру и обладателю диплома III степени, – до 20 базовых величин.

Стоимость призов, вручаемых по итогам конкурсов (каждому члену команды): победителю и обладателю диплома I степени, – до 45 базовых величин; призеру и обладателю диплома II степени, – до 40 базовых величин; призеру и обладателю диплома III степени, – до 20 базовых величин.

"Расходы на приобретение призов осуществляются в пределах средств, предусмотренных Министерству обороны в республиканском бюджете на содержание Вооруженных Сил, а также иных источников2, - говорится в сообщении правительства.