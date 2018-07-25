У Лондона не хватает средств на новые фрегаты

Правительство Великобритании может полностью отказаться от планов купить «бюджетный фрегат» из-за того, что министр обороны страны Гэвин Уильямсон не смог найти деньги для новых закупок, пишет The Times со ссылкой на источники в военно-промышленной отрасли.

Еще одна причина, говорится в статье, состоит в том, что в Министерстве обороны «начали осознавать, что дешевому военному кораблю, не оснащенному дорогими радарами, сенсорами и вооружением, будет сложно функционировать в полных подлодок водах».

Официально британские военные объявили о заморозке планов построить новые фрегаты в прошлую пятницу, 20 июля, заявив, что на тендер поступило недостаточно «соответствующих заявок», пишет газета. Однако источники издания говорят, что планировавшие участвовать в конкурсе структуры ждали выделения средств от Минобороны, чтобы перейти к этапу конкурсного проектирования фрегата. Деньги должны были перечислить к маю, но этого не произошло: «последовала тишина, а потом — заморозка» планов, говорится в статье.

В министерстве также заявили, что планируют возобновить тендер в будущем, но источники издания сказали, что он останется замороженным по крайней мере на год, что подорвет планы передать корабли к 2023 году. Если постройка не завершится к этому сроку, число несущих службу кораблей ВМС Великобритании сократится на 13 фрегатов — строй покинут устаревающие фрегаты типа 23. Они состоят на вооружении с 1989 года.

Газета писала в мае, что депутаты Палаты общин подготовили доклад, в котором говорилось, что у Минобороны страны нет достаточных финансовых ресурсов для приобретения новой техники.

В начале июля глава британского флота адмирал Филип Джонс рассказал Sky News, что Лондон намерен усилить свое присутствие в районе Северной Атлантики из-за «возрождения потенциала» российского ВМФ. Он подчеркнул, что Лондон должен быть способен противостоять российскому присутствию в этом регионе.