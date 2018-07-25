Трамп выделит фермерам $12 млрд в попытке защитить от торговой войны

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник сообщила, что воспользуется программой времен Великой депрессии и выделит до $12 миллиардов американским фермерам с целью защитить их от торговых войн с Китаем, Европейским союзом и другими странами, развязанных американским президентом.

Заявление стало явным сигналом того, что Трамп не намерен отказываться от пошлин как главного инструмента в торговых конфликтах.

Инициативу, направленную на смягчение негативных последствий для политически значимой группы избирателей, раскритиковали многие фермеры и законодатели из регионов, где развито фермерское хозяйство, в том числе республиканцы. Подавляющее большинство сельскохозяйственных штатов поддержали Трампа на выборах 2016 года.

Выступая на мероприятии в Канзас-Сити во вторник, Трамп подтвердил, что поддерживает введение пошлин, и пообещал, что “фермеры станут главными бенефициарами”.

“Просто наберитесь терпения”, - сказал Трамп.

Пакет финансовой помощи должен оказать временную поддержку фермерам, пока США и Китай обсуждают торговые вопросы, сказали чиновники.

Проект будет финансировать подконтрольная министерству сельского хозяйства США Товарно-кредитная корпорация, и он может быть утвержден без одобрения Конгресса, сказал министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Действия администрации Трампа, похоже, разделили республиканцев на два лагеря: некоторые похвалили инициативу, в то время как других обеспокоило то, что они сочли масштабной программой правительственной поддержки, против которых обычно выступает их партия.

Фермеры приняли на себя основной удар от торговой войны, поскольку другие страны приняли ответные меры после решения Трампа ввести пошлины на импорт китайской продукции, а также стали и алюминия из Европейского союза, Канады и Мексики. В ответ на этот шаг страны обложили пошлинами сельскохозяйственную продукцию из США.

Экспорт сельскохозяйственной продукции США достиг $138 миллиардов в 2017 году, при этом экспорт соевых бобов - самой ценной статьи экспорта - составил $21,5 миллиарда. По данным министерства сельского хозяйства, один лишь Китай в прошлом году импортировал соевые бобы на сумму $12,3 миллиарда.

Новости об инициативе оказали поддержку акциям производителей оборудования для сельского хозяйства.

Акции Deere & Co выросли на 3,1 процента, Caterpillar Inc - более чем на 1 процент, а AGCO Corp - на 0,6 процента.