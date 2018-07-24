Еврокомиссия пообещала финансовую помощь странам, принимающим мигрантов

Власти ЕС предусматривают возможность оказывать финансовую помощь странам в рамках реализации согласованной на саммите в июне концепции "контролируемых центров" при приему мигрантов, сумма помощи может составить 6 тысяч евро на одного мигранта, сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

На саммите в конце июня главы государств и правительств стран ЕС договорились проработать и реализовать для решения миграционного кризиса концепции контролируемых центров в Европе и платформ по высадке спасенных в море мигрантов в Средиземноморском регионе.

"Контролируемые центры" призваны оптимизировать процесс квалификации лиц, действительно нуждающихся в международной защите, и нелегальных мигрантов, не имеющих права оставаться в ЕС, при одновременном ускорении процесса их возвращения. Эти центры будут управляться принимающим государством-членом при полной поддержке ЕС и учреждений ЕС и могут носить временный или специальный характер в зависимости от места расположения", - сообщила во вторник ЕК, отчитываясь о проработке решений июньского саммита.

По заявлению ЕК, программа предусматривает "полную финансовую поддержку государств-членов в целях покрытия инфраструктурных и оперативных расходов, а также финансовую поддержку государств-членов, соглашающихся на перевод высаженных лиц (6 тысяч евро на человека)".

Финансовые меры предусмотрены и в рамках концепции платформ по высадке спасенных на море мигрантов в Средиземноморском регионе. "ЕС готов предоставить финансовую и оперативную поддержку для высадки и после высадки, а также для управления границами, оборудованием, обучением и другими формами поддержки", - говорится в сообщении.

ЕК заверила, что такие центры не станут "лагерями" с режимом "содержания под стражей".

"Региональные соглашения о высадке означают предоставление набора установленных процедур и правил для обеспечения безопасной и упорядоченной высадки и обработки данных после высадки при полном соблюдении международного права и прав человека", - заявили в ЕК, подчеркнув, что "возможности переселения будут доступны не всем высадившимся на берег лицам, нуждающимся в международной защите", при этом "пункты приема должны быть установлены как можно дальше от точек незаконного выезда".