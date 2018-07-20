Берлин увеличил втрое выплаты родственникам погибших в терактах

Власти ФРГ в три раза увеличили размер компенсаций, выплачиваемых родственникам погибших в результате террористических атак.

Средства в размере 8 миллионов евро заложены в уже утвержденном федеральном бюджете на текущий год, сообщил уполномоченный правительства Германии по делам жертв терактов Эдгар Франке в интервью газете Osnabrücker Neue Zeitung.

В бюджете на 2017 год на данную статью расходов была заложена сумма в 1,4 миллиона евро.

Супругам, детям и родителям погибших в результате терактов отныне будет выплачиваться по 30 тысяч евро (до сих пор компенсация составляла 10 тысяч евро), братьям и сестрам - по 15 тысяч (до сих пор - 5 тысяч). Дети, потерявшие отца или мать в результате террористического акта, помимо единовременной компенсации, будут получать материальную помощь на общую сумму до 45 тысяч евро.

Решение распространяется и на родственников погибших в результате уже состоявшихся террористических атак, им также будут доплачены недостающие суммы. По оценке Франке, это правило затронет около 300 человек.

Речь идет не только о близких погибших при атаке на рождественский базар в Берлине, но и, в частности, о родственниках жертв неонацистской террористической группировки "Национал-социалистское подполье" (NSU), а также немцев, погибших во время терактов за пределами страны.

По словам Франке, подобная мера была крайне необходима. В Германии выплаты для родственников жертв были и ранее, но они не предусматривались именно для погибших в результате терактов и в сравнении с другими странами были низкими, поскольку до недавнего времени крупные атаки террористов в стране не происходили, указал далее омбудсмен.

Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился 24-летний граждан Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. 23 декабря Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

После теракта родственники жертв выступали с критикой в адрес властей Германии, указывая на недостаточно тактичное, по их мнению, отношение официального Берлина. В частности, они хотели бы, чтобы власти выступили в их адрес с символическим жестом, к примеру с "личным письмом с соболезнованиями" от германского канцлера Ангелы Меркель. В марте 2018 года правительство Германии открыло координационный центр для родственников погибших в результате терактов.