Власти ФРГ потребовали у владельцев Tesla Model S вернуть субсидии

Немецкая Федеральная служба по экономике и экспортному контролю (BAFA) потребовала от владельцев автомобилей Tesla Model S вернуть местным властям субсидию на электромобиль в €4 тыс., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление этого ведомства.

Агентство поясняет, что машины этой модели служба сочла слишком дорогими, чтобы их покупатели могли претендовать на материальную помощь от государства.

Всего государственные субсидии — так называемый экологический бонус, — по данным Bloomberg, в Германии получили около 800 покупателей Model S. Свои электромобили они приобрели до 6 марта. Программа выплат была разработана специально для увеличения продаж электрокаров и гибридных автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем с большой аккумуляторной батареей. Получить субсидии от государства в рамках этой программы, уточняется в сообщении немецкой федеральной службы, должны были еще 250 автовладельцев, но теперь им отказано.​

В компании Tesla, комментируя Bloomberg ситуацию, сообщили, что собирается подавать апелляцию на это решение. Владельцам же электромобилей производитель, по информации пресс-службы, будет покрывать стоимость субсидии до сих пор, пока проблема не решится.​

«Как и говорится на нашем сайте, любой человек в Германии всегда мог заказать базовую версию модели S, которая была ниже требуемого уровня цен, и мы доставляли такие автомобили клиентам», - заявили в компании.

Германия субсидирует покупку водителями электромобилей, базовая цена которых не превышает €60 тыс. Согласно материалам на сайте компании, стоимость Tesla Model S в зависимости от комплектующих составляет от €92,55 тыс. до €139,8 тыс.

Право получить субсидии от немецких властей по этой программе на покупку Tesla Model S водители в ФРГ смогут только, если автомобиль они приобрели после 6 марта, уточнили в Федеральной службе по экономике и экспортному контролю Германии. В этот день Tesla, как уточнили в ведомстве, смогла доказать немецким властям, что водители в Германии смогут заказать и купить базовый автомобиль Tesla Model S по стоимости не более €60 тыс.