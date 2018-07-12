Центробанк Турции независим и готов к любым необходимым мерам - министр финансов

Новый министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что центральный банк страны независим и будет предпринимать все необходимые меры в зависимости от экономических реалий и рыночных условий, сообщило в четверг турецкое информационное агентство Anadolu.

“Мы поддержим денежно-кредитную политику, которая будет осуществляться более предсказуемо, проще и решительнее, в соответствии с целевыми показателями центробанка”, - приводит агентство слова Албайрака - зятя президента Турции Тайипа Эрдогана, назначенного им на новый пост на этой неделе.

Лира, потерявшая около 21 процента своей стоимости с начала года, минувшей ночью достигла рекордного минимума в 4,9767 к доллару из-за беспокойства о независимости центробанка. С тех пор она отыграла часть потерь и к 13.30 торговалась вблизи 4,8100 к доллару, укрепляясь вплоть до отметки 4,7836 после комментариев Албайрака.

“Мы, как правительство, устраним, насколько это возможно, структурные препятствия, которые могут ограничить эффективность этой политики и поддержим монетарную политику посредством усиления координации”, - сказал министр.

Он добавил, что правительство примет меры, чтобы в самые короткие сроки снизить инфляцию до уровня менее 10 процентов, а затем до целевого уровня, который составляет 5 процентов. В июне инфляция подскочила до 14-летнего максимума в 15,39 процента.