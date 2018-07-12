Франция планирует увеличить оборонный бюджет на €1,7 млрд

Правительство Франции намерено увеличить оборонный бюджет страны в следующем году на 1,7 млрд евро. Об этом говорится в проекте госбюджета, представленного правительством, на следующий год, сообщает franceinfo.

"Правительство предоставило министерствам свои рекомендации по бюджету на 2019 год. Бюджет будет сокращен для некоторых ведомств. В проекте бюджета предусмотрено увеличение на оборону и образование", - сообщает издание.

В частности в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено финансирование объемом 35,9 млрд евро для Министерства обороны, что на 1,7 млрд евро больше по сравнению с нынешним бюджетом (34,2 млрд).

Для Министерства национального образования предусмотрен рост бюджета до 52,23 млрд евро, что на 750 млн евро больше, чем в этом году.

Министерство высшего образования, научных исследований и инноваций, по планам правительства, должно получить на 500 млн евро больше, чем в 2018 году, - 27,9 млрд евро.

Рост бюджета также предусмотрен для Министерства солидарности и интеграции - из 19,4 млрд в этом году до 20,7 млрд евро в следующем году, и Министерства юстиции - на 310 млн евро больше (до 7,3 млрд евро).

Наибольшее сокращение бюджета предусмотрено для Министерства труда, которое потеряет более 2 млрд евро, его бюджет будет достигать немногим более 13 млрд евро.

Финансирование Министерства территориального единства планируется сократить на 1,16 млрд евро.

На здравоохранение и развитие спорта планируется выделить больше, но не столько, сколько ожидалось ранее.

Кроме того, в планах правительства сокращение количества госслужащих - на 50 тысяч до 2022 года. Сколько сократят в 2019 году на данный момент не уточняется.