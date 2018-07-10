НАТО за четыре года вложила в "военный Шенген" более двух миллиардов евро

НАТО за четыре года инвестировала в инфраструктуру по обеспечению военной мобильности в Европе свыше двух миллиардов евро, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Военная мобильность предполагает быстрое перемещение войск и техники туда, где они необходимы. За последние четыре года НАТО инвестировала более двух миллиардов евро в инфраструктуру, что делает это (быстрое перемещение войск – ред.) возможным. Сюда относятся морские терминалы, топливные резервуары и взлетно-посадочные полосы", - сказал он накануне встречи в верхах 11-12 июля в Брюсселе.

По словам Столтенберга, участники саммита одобрят создание нового тылового командования в немецком Ульме.

Идею создания "военного Шенгена" первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого, союзнические войска и приписанная к ним военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Речь идет об упразднении практики получения от национальных властей стран ЕС разрешений на перемещение войск, вооружений, боеприпасов, имущества и регулярных гуманитарных конвоев. К примеру, сейчас переброска американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.

При этом дороги и мосты в странах-членах ЕС потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.