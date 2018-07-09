JPMorgan назвал лучшие валюты в кризис

По мнению аналитиков банка JPMorgan Chase & Co., в случае наступления глобальной рецессии или спада в экономике США, стоит покупать швейцарские франки, сингапурские и американские доллары, а также японскую иену. А вот избавляться надо от валют развивающихся стран, пишет Bloomberg.

Иена является самой дешевой из валют для хеджирования рисков, а вот сингапурский доллар не слишком годится для этих целей, отмечают аналитики. Доллар США является предпочтительнее потому, что это мировая валюта, которую банки и компании покупают во время спадов экономик.

А вот валюты развивающихся стран слишком чувствительны к рецессии и за 2 года с ее начала обесцениваются на 17%, подсчитали аналитики банка.