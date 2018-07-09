В Китае намерены облегчить покупку А-акций для иностранных инвесторов

Власти Китая в рамках проводимой политики открытости своего финансового сектора намерены снять ряд ограничений на приобретение иностранными инвесторами А-акций, торговля которыми разрешена лишь в пределах Китая и только за юани, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что китайские власти могут разрешить торговлю А-акциями двум категориям иностранных граждан: гражданам других государств, работающим в Китае, а также представителям иностранных фирм, акции которых торгуются на китайских фондовых биржах.

На данном этапе власти намерены изучить мнение общественности по данному вопросу, в течение месяца уполномоченные органы будут принимать отзывы и предложения специалистов и проводить соответствующий анализ. Окончательное решение о том, будут ли сняты существующие ограничения и в каком объеме, станет известно позже.

А-акции торгуются на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах в национальной валюте, в основном они доступны для китайских инвесторов, иностранцы, желающие приобрести данные акции, должны соответствовать определенным требованиям. Для того чтобы иметь право на приобретение А-акций в Китае, иностранные граждане должны получить либо вид на жительство, либо открыть компанию и разместить ее акции на китайских биржах, либо же быть представителем компании, акции которой уже торгуются на китайских фондовых биржах. При этом важным требованием для участия в биржевой торговле А-акциями для иностранных инвесторов является получение статуса квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII).