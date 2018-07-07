Министерство финансов Беларуси планирует в текущем году начать реализацию 3-летней программы заимствований на российском финансовом рынке. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.

"Планируем выходить на трехлетнюю программу заимствований, размещение облигаций в российских рублях. Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально - $100 млн в эквиваленте в год", - сказал М.Ермолович.

Речь идет о долгосрочных гособлигациях в российских рублях, со сроком размещения не менее 3 лет. При этом технически размещение может производиться "хоть каждый день", - добавил первый замминистра. По его словам, организаторы размещения предварительно определены.

"Это очень уважаемые банки", - сказал М.Ермолович.

Он также сообщил, что в текущем году не исключается размещение белорусских панда-бондов на китайском рынке.

Таким образом, приоритетами Беларуси по внешним заимствованиям в текущем году являются российский и китайский рынки.

"Мы имеем планы по двум рынкам - это рынок панда-бондов и российский рынок в российских рублях, по этим направлениям ведется основная работа", - сообщил М.Ермолович.

Первый замминистра подчеркнул, что возможность выхода на китайский рынок будут определять в первую очередь условия рынка.

"Нам не нужны заимствования ради заимствований, если там (в Китае) рынок покажет хорошие условия для нас, и очень много факторов должно здесь одновременно сработать, грех не выйти на этот рынок, если не будет - не пойдем вообще", - пояснил М.Ермолович.

В декабре 2010 года Минфин республики разместил на ММВБ 2-летние бонды на 7 млрд руб. с фиксированным купоном 8,7% годовых. Организаторами сделки выступали Альфа-банк, Сбербанк и Газпромбанк.