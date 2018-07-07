Швейцария одной из первых стран Европы предпринимает шаги для "нормализации" токенов и других цифровых активов.

Швейцарская фондовая биржа SIX планирует не только запустить торги ими, но также предоставлять услуги по исполнению сделок, проведению расчетов и услуги депозитария, говорится в пресс-релизе оператора. SIX хочет стать платформой одного окна для различных цифровых активов. Ожидает, что со временем на бирже будут торговаться и криптовалюты, включая биткойн.

В SIX считают, что ее статус как зарекомендовавшего себя традиционного рынка ценных бумаг означает, что инвесторы смогут больше доверять операциям с криптоактивами. По словам гендиректора компании Йоса Дейссельхофа, этот шаг знаменует начало новой эры для инфраструктурных провайдеров рынка ценных бумаг - бирж, клиринговых палат и депозитариев.

SIX Swiss Exchange является частью SIX Group, которая принадлежит 130 банкам.