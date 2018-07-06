Совмин определился с порядком финансирования мероприятий занятости населения

Постановлением Совмина № 520 от 4 июля 2018 г. определен порядок распределения субвенций на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения.

"Субвенции, передаваемые из бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, распределяются пропорционально потребности в средствах на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения", - говорится в сообщении НЦПИ.

Документом установлено, что определение потребности в средствах на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения возложено на облисполкомы и Минский горисполкомом, которые рассчитывают предполагаемый объем финансирования исходя из прогнозируемой численности безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, заявок нанимателей и необходимости обеспечения в соответствии с законодательством:

содействия безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности;

содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы;

организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных и иных категорий граждан и освоения ими содержания образовательной программы обучающих курсов по направлению органов по труду, занятости и социальной защите;

компенсации нанимателям, учреждениям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и лиц, привлекаемых к труду;

адаптации инвалидов к трудовой деятельности;

финансирования и компенсации согласно заявкам нанимателей затрат на создание и сохранение рабочих мест для инвалидов;

содействия безработным в приобретении опыта практической работы;

содействия в организации оплачиваемых общественных работ;

временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время;

содействия в трудоустройстве безработным из числа освобожденных из исправительных учреждений;

выплат пособий по безработице безработным гражданам и стипендий в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов;

выплат пособий на погребение в случае смерти безработных или их детей;

оказания материальной помощи безработным, членам их семей, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и освоения содержания образовательной программы обучающих курсов;

выплат пособий по беременности и родам безработным гражданам и доплат к ним.

Облисполкомы, Минский горисполком до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году, в целях распределения субвенций будут представлять в Министерство труда и социальной защиты информацию о потребности в средствах на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.