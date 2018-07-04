Венесуэла получит от Китая $250 млн на восстановление добычи нефти

Банк развития Китая предоставит Венесуэле $250 миллионов для восстановления добычи нефти в стране, сообщило накануне министерство финансов Венесуэлы.

Детали сделки пока неизвестны. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Китай – один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. За последний десяток лет Пекин выделил Каракасу более $50 миллиардов в рамках программы “нефть в обмен на кредит”, правда, в последнее время интерес Китая ослаб в связи с затяжным экономическим кризисом в Венесуэле, из-за которого добыча сырья в стране рухнула но многолетних минимумов.

Неуклонное сокращение производства нефти в Венесуэле стояло на повестке заседания министров стран-членов ОПЕК и не входящих в организацию государств, которые на прошлой неделе договорились об увеличении добычи во избежание дефицита на рынке.