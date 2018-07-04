Гражданам Узбекистана разрешили открывать счета в иностранных банках

Граждане Узбекистана смогут открывать и использовать счета в иностранных банках. Об этом говорится в проекте постановления президента «О валютном регулировании и валютном контроле», разработанном Центральным банком и опубликованном на портале обсуждения нормативно-правовых актов.

В документе также отмечается, что ввоз в Узбекистан наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг в сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов, может осуществляться резидентами и нерезидентами без ограничений.

Призеры или участники соревнований, конкурсов и олимпиад, организованных в республике в установленном порядке, могут вывозить сверх установленной суммы валюту на основании документа, подтверждающего законность получения наличной иностранной валюты.

«Ввоз и вывоз в/из Узбекистана физическими лицами наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг в общей сумме, превышающей в эквиваленте 5 000 долларов, подлежит обязательному декларированию в письменной форме», - отмечается в документе.