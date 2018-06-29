Последнее обновление: 29.06.2018 15:47

Россия собралась компенсировать иностранцам часть стоимости турпутевки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсаций части стоимости турпутевки для иностранных туристов для стимулирования въездного турпотока.

"Федеральным органам исполнительной власти продолжить проработку стимулирования въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержку сертификации и адаптации услуг", - говорится в материалах по итогам заседания совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Также по итогам совещания решено "принять за основу для последующей проработки в рамках "проектных мастерских", организуемых АО "Российский экспортный центр", несколько инициатив для включения в национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Среди них - "упрощение визового режима при отдельных видах организованных туристических поездок, а также с медицинскими, образовательными и деловыми целями" и "повышение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу".

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