Туркменистан не возвращает гигантский просроченный долг перед Беларусью

Туркменские компании вышли на второе место по проблемным долгам в отношении белорусских предприятий. Первую строчку по токсичной задолженности занимает Россия.

К 1 мая 2018 года просроченная задолженность туркменских организаций перед предприятиями из Беларуси достигла 85,3 млн BYN. Всего за 4 месяца мусорный долг туркменов увеличился в 6 раз, пишет портал Banki24.

Интересно, что белорусские компании на ту же дату имели малую просрочку по долгам перед туркменскими — менее 0,3 млн BYN. Какова же природа проблемной задолженности Туркменистана?

Одним из немногих заметных инвестпроектов, которые связывают Беларусь и Туркменистан, является возведение Гарлыкского горнообогатительного комбината. Официально Гарлыкский ГОК был открыт еще в первом квартале 2017 года. Однако в течение прошлого года СМИ сообщали о незначительной загрузке этого объекта. Нет особого оптимизма и в 2018 году.

Генеральным подрядчиком на туркменской стройке века было белорусское ОАО «Белгорхимпром». И надо сказать, что работы в Туркменистане привели компанию в весьма тяжелое финансовое состояние. Хотя белорусские чиновники утверждали, что через счета Белгорхимпрома прошло аж 700 млн USD, в реальности предприятие завершило 2017 год с непокрытым убытком в 85,2 млн BYN.

По мнению аудиторов Белгорхимпрома за 2017 год, есть значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность непрерывно. Если проще, то при определенных условиях предприятие имеет перспективу входа в банкротство.

В 2015 году ради спасения положения Белгорхимпрому была оказана огромная помощь со стороны властей. Через прокладку в виде Альфа-Банка регулятор выдал компании кредит на сумму 2 758 млрд BYR (275,8 млн BYN).

Впрочем, нацбанковский кредит подсобил предприятию лишь временно. В 2018 году Белгорхимпром должен вернуть 107 млн BYN по краткосрочным кредитам и займам, 49,5 млн BYN — по долгосрочным обязательствам и 224,9 млн BYN — по краткосрочной кредиторке. Как будет выкручиваться из такой ситуации компания с выручкой 312,7 млн BYN (2017 год), остается большим вопросом.

В том, что дальше просроченные долги Туркменистана будут только нарастать, сомнений практически нет. Еще на рубеже мая-июня анонимные источники Reuters во властных кругах Беларуси сообщили, что сумма туркменской задолженности достигла 52 млн USD.

К тому же краткосрочная дебиторка Белгорхимпрома на 1 января была равна 237,7 млн BYN. Судя по данным аудита, около 200 млн BYN из этой дебиторки может приходиться как раз на Туркменистан. Возможно, проблему туркменских долгов властям придется решать на самом высоком уровне, через главу государства. В противном случае долговое бремя ляжет на одного из акционеров компании — к примеру, на Беларуськалий, который сам на 100% находится в госсобственности.