Власти на востоке Ливии будут контролировать нефтяные доходы, игнорируя ООН

Правительство на востоке Ливии сообщило в среду, что будет направлять доходы, полученные от продажи нефти с подконтрольных ему территорий, в центральный банк, также базирующийся на востоке страны.

Накал вокруг экспортных терминалов и месторождений на востоке Ливии грозит обострением конфликта между восточной и западной частями страны, которые находятся по разные стороны баррикад с 2014 года.

Ранее Национальная нефтяная корпорация (NOC) в Бенгази заявила, что официально взяла под свой контроль поставки сырья через восточные порты.

Сможет ли NOC Benghazi экспортировать нефть самостоятельно, не ясно. Попытки в 2015 году продавать нефть в обход NOC Tripoli, признанной ООН единоличным экспортёром ливийского сырья, не увенчались успехом, так как не нашлось покупателей и страховщиков, готовых пойти на риск.

“Мы обещаем, что деньги не попадут к тем, кто не имеет на то законных прав”, – сказал глава NOC Benghazi во время церемонии передачи контроля над нефтяной инфраструктурой.

Накануне США, Франция, Великобритания и Италия сказали, что серьёзно обеспокоены сложившейся ситуацией в Ливии, добавив, что международное сообщество “призовёт к ответственности тех, кто подрывает мир, безопасность и стабильность в стране”.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также призвал вернуть нефтяные ресурсы и доходы под контроль международно признанному правительству Ливии в Триполи.

Из-за недавних беспорядков добыча нефти в Ливии просела на 450.000 баррелей в сутки, и дальнейшие перспективы нерадужные. До революции 2011 года входящая в картель ОПЕК Ливия добывала 1,6 миллиона баррелей нефти в сутки.