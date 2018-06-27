США сократили финансирование возглавляемой россиянином структуры ООН

США урезали планируемое финансирование возглавляемого бывшим российским дипломатом Управления ООН по борьбе с терроризмом, объем которого должен был составить $2 миллиона, и сообщили, что направят на проводимую органом конференцию делегата более низкого ранга.

Сокращение финансирования связано с тем, что председатель управления, бывший российский дипломат Владимир Воронков, решил частично закрыть конференцию по борьбе с терроризмом для неправительственных организаций, сказал американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

В ответ на вопрос о том, связано ли решение Вашингтона с тем, что структуру возглавляет россиянин, чиновник сказал, что “это имеет значение” и что Воронков оказался под “колоссальным давлением со стороны своей страны” в отношении конференции.

Получить оперативный комментарий канцелярии Воронкова не удалось.

Страны Запада неоднократно обвиняли президента РФ Владимира Путина в суровых мерах в отношении общественных организаций и независимых институтов.

Американский чиновник сказал, что США и другие страны призывали генсека ООН Антониу Гутерриша и Воронкова допустить неправительственные группы к участию в конференции в полном объеме, поскольку они могут внести ценный вклад в ее работу.

“Наши просьбы, похоже, остались неуслышанными, а вместо этого больший вес в этом вопросе, похоже, имеют взгляды таких стран, как Сирия, Венесуэла, Иран и Россия, а не тех, кто вносит наибольший вклад в борьбу с терроризмом”, - сказал он.

США на конференции представит исполняющий обязанности координатора бюро Госдепа по борьбе с терроризмом, в то время как ранее говорилось о возможном участии чиновника министерского уровня.

Сотрудник ООН, пожелавший остаться неназванным, сказал, что конференцию, как ожидается, посетят представители почти 120 стран и 100 общественных организаций. Почти 75 процентов делегаций возглавят руководители или заместители глав органов по борьбе с терроризмом или министры внутренних дел, добавил он.