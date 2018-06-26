GE хочет выделить в отдельную компанию медицинские активы, продать долю в Baker Hughes

General Electric Co сообщила во вторник, что намерена выделить в отдельную компанию медицинские активы и продать долю в нефтесервисной Baker Hughes, чтобы сосредоточить усилия на таких направлениях своего бизнеса, как авиация, традиционная и возобновляемая энергетика.

GE планирует отделить GE Healthcare в следующие 12-18 месяцев, а продажа доли в Baker Hughes произойдет в ближайшие два-три года.

Медицинское подразделение GE занимается производством оборудования диагностической интроскопии (рентгеновских аппаратов, МРТ, ультразвуковых сканеров). Его выручка в 2017 году составила $19,11 миллиарда, то есть больше 15 процентов годового объема продаж GE.

Baker Hughes был приобретен GE в июле 2017 года, впоследствии она интегрировала его с другими своими нефтегазовыми активами. В объединенной компании General Electric сейчас принадлежит доля в 62,5 процента. Выручка нефтегазового подразделения в 2017 году составила $17,23 миллиарда.

GE планирует сократить чистый долг промышленных подразделений до примерно $25 миллиардов к 2020 году и поддерживать уровень денежных средств на балансе не менее $15 миллиардов.