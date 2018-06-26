Трамп раскритиковал Harley-Davidson за намерения перенести производство из США

Президент США Дональд Трамп в понедельник обрушился с критикой на Harley-Davidson Inc после того, как компания сообщила, что перенесет производство продукции для европейских потребителей за рубеж, чтобы избежать действия пошлин, которые могут лишить ее до $100 миллионов в год.

Трамп сообщил, что изо всех сил боролся за компанию и удивлен ее планами, которые он назвал размахиванием “белого флага”.

Harley-Davidson, лидирующий игрок на американском рынке мотоциклов, сообщил в понедельник, что не будет повышать розничные и оптовые цены в ЕС, вместо этого сосредоточившись на частичном переносе производства из США.

Бумаги Harley завершили торги снижением почти на 6 процентов, в то время как аналитики ухудшили прогнозы прибыли компании из-за неуверенности в том, насколько быстро компания сможет приспособиться к 25-процентным пошлинам, которые ЕС начал взимать с 22 июня.

“Я изо всех сил боролся за них, и в итоге они не будут платить пошлины с продаж в ЕС, который нанес нашей торговле существенный урон, в размере $151 миллиарда”, - написал Трамп в твиттере.

США в начале июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Европейского союза, заставив блок пойти на ответные меры.

Harley сообщила, что ответные пошлины приведут к возникновению дополнительных расходов в размере $2.200 на один мотоцикл, экспортируемый из США в ЕС, но не привела информацию о текущих затратах.

Компания сообщила, что ожидает дополнительных расходов в размере от $30 миллионов до $45 миллионов до конца 2018 года.

Трамп пообещал улучшить положение производителя мотоциклов, когда стал президентом США. Однако его торговая политика привела к дополнительным расходам компании.

В конце апреля Harley сообщила, что предложение Трампа ввести пошлины на металлы увеличит расходы компании на $15-$20 миллионов в текущем году, не считая уже начавшегося роста цен на материалы, которого производитель ожидал в начале года.

Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сказал в понедельник, что администрация хочет, чтобы Harley увеличил производство мотоциклов в США: “Мы хотим, чтобы (мотоциклы) Harley производились здесь, чтобы их производилось больше, и это произойдет благодаря торговой политике президента”.

В ответ на комментарии Наварро представитель Harley сказал, что компания четко изложила свою позицию.