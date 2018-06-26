Последнее обновление: 26.06.2018 12:20

Представитель правительства Британии заявил о "прогрессе" по Brexit

Британия и ЕС реализуют "отличный прогресс" на переговорах по выходу страны из сообщества, заявил во вторник замглавы министерства по вопросам Brexit Мартин Калланан.

Одной из тем проходящего во вторник в Люксембурге Совета по общим вопросам ЕС станет оценка ситуации на переговорах по Brexit.

"Мы добиваемся отличного прогресса по всем направлениям", - сказал он журналистам перед началом встречи, отметив также удовлетворение прогрессом по техническим аспектам выхода из ЕС.

На прошлой неделе Палата лордов британского парламента окончательно утвердила правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Теперь законопроект поступает на утверждение королевы, после чего обретет статус закона.

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