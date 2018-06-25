Госбюджет Беларуси может лишиться более $2 млрд. доходов в год

В связи с событиями, происходящими на мировом рынке и России, бюджетные доходы Беларуси в перспективе ближайших 3-5 лет могут сократиться на 3,8% от ВВП, то есть примерно на 4,3 млрд. рублей. Такие расчеты привел заместитель министра финансов Дмитрий Кийко в журнале «Финансы, учет, аудит»

Во-первых, серьезные потери бюджет может понести в связи с планами России по завершению налогового маневра, в ходе которого предполагается отменить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты. В виде подобных доходов Беларусь в 2017 году получила 1,8 млрд. рублей, то есть 1,7% от ВВП, а в 2018 году планируется получить 1,3 млрд. рублей (1,2% от ВВП), пишет select.by.

Во-вторых, в целях сдерживания цен на топливо и обеспечения эффективности нефтепереработки, Минфину, возможно, придется отказаться от взимания акцизов на автомобильное топливо. Это приведет к потере доходов бюджета в размере около 0,7% от ВВП.

В-третьих, в 2019 году будут прекращены перечисления из российского бюджета, осуществляемые в рамках договоренности РБ и РФ в нефтегазовой сфере, заключенной в 2017 году.

В-четвертых, в ближайшие годы ожидается также снижение поступлений в бюджет в виде дивидендов от государственных предприятий. Это связано с предполагаемой реформой корпоративного управления в стране, в соответствие с которой прибыль предполагается в большей степени направлять на развитие предприятий.

При этом, сообщил Дмитрий Кийко, в Беларуси готовится комплексная корректировка Налогового кодекса, которую предполагается осуществить с 2022 года. В ее рамках предполагается снизить налоговую нагрузку на бизнес.

В частности, возможно увеличение инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Может быть также уменьшена ставки налога на прибыль в отношении дивидендов в том случае, если полученная прибыль не будет распределяться в течение трех лет. Предполагается сблизить налоговый и бухгалтерский учеты.

Дмитрий Кийко подчеркнул, что корректировка Налогового кодекса не предполагает изменения количества и состава налоговых платежей.